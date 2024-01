StoneCo Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Stoneco weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63% im Bereich der IT-Dienstleistungen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stoneco zeigt mit einem Niveau von 78,6 eine Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 39,59 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt hingegen eine Unterbewertung der Stoneco-Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,47 ist die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 56,44) um 62% niedriger bewertet. Daher wird diese Kennzahl als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Stoneco-Aktie. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geteilt und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.