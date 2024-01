StoneCo Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stoneco. Daraus resultiert eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Stoneco-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Stoneco vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 12 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -34,5 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stoneco-Aktie wird technisch mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 28,04 als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stoneco-Aktie beträgt aktuell 23,42 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Stoneco auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.