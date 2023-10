StoneCo Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "StoneCo":

Stoneco weist am 06.10.2023, 09:08 Uhr einen Kurs von 10.08 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt.

Stoneco haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Stoneco 6,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6,03. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Stoneco-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stoneco vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 12 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10,08 USD) ausgehend um 19,05 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Stoneco von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Stoneco lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Stoneco in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".