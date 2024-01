StoneCastle Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arrowmark liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,46 für Kapitalmärkte deutlich unterdurchschnittlich ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird Arrowmark als unterbewertet eingestuft und erhält damit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 10,6 Prozent, was 4,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Arrowmark daher positiv und vergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arrowmark-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 17,08 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 18,44 USD liegt - eine Abweichung von +7,96 Prozent. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.