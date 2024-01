StoneCastle Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Arrowmark wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,2 Punkten, was bedeutet, dass die Arrowmark-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 43,86 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Arrowmark aufgrund des RSI eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Arrowmark wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, jedoch zeigen die jüngsten Daten vor allem ein Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Arrowmark auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes in sozialen Medien konnte bei Arrowmark in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, wodurch die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +5,68 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt sich hingegen eine Abweichung von +3,98 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.