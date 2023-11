BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht Fortschritte auf dem Weg der Ukraine in das Verteidigungsbündnis. "Die Ukraine ist näher an der Nato als je zuvor", sagte Stoltenberg am Mittwoch nach einer Sitzung des Nato-Ukraine-Rates in Brüssel. "Wir werden das Land auf dem Weg zur Mitgliedschaft weiter unterstützen, ebenso auch den Kampf der Ukraine für die Freiheit."

In Brüssel habe man über den Weg der Ukraine hin zur Nato-Mitgliedschaft gesprochen: "Die Verbündeten waren sich einig, dass die Ukraine ein Nato-Mitglied werden wird", so Stoltenberg. Man habe Empfehlungen ausgegeben zu den prioritären Reformen in der Ukraine, einschließlich des Kampfes gegen Korruption, die Festigung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Unterstützung der Menschen- und Minderheitenrechte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur