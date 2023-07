BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet vom anstehenden Nato-Gipfel ein klares Signal für die weitere Entwicklung der Nato und der Ukraine. "Auf dem Gipfel wird die Ukraine stärker werden und wir werden eine Vision für die Zukunft vorgetragen bekommen", sagte er am Freitag in Brüssel. Dazu sollen ein Paket mit drei Maßnahmen zur Heranführung der Ukraine an die Nato beschlossen werden.

So kündigte Stoltenberg ein "mehrjähriges Hilfsprogramm, um die volle Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und der Nato sicherzustellen", an. Zudem werde man einen Ukraine-Nato-Rat aufbauen. Außerdem erwartet der Generalsekretär von dem Gipfel weitere Signale hinsichtlich einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Am Dienstag und Mittwoch kommen die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsstaaten im litauischen Vilnius zu einem Gipfeltreffen zusammen, um über das weitere koordinierte Vorgehen zu beraten.

