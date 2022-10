Stoltenberg: Auch Spanien schickt Luftabwehrsysteme in die Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Spanien wird nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Flugabwehrraketensysteme an die Ukraine liefern. Das Land werde vier Hawk-Startgeräte zur Verstärkung der ukrainischen Luftverteidigung bereitstellen, sagte Stoltenberg nach einem Verteidigungsministertreffen am Donnerstag in Brüssel. "Dies kommt zu dem hinzu, was andere Verbündete in den letzten Tagen geliefert haben."

Neben Spanien hat laut Stoltenberg auch Frankreich weitere Luftabwehrsysteme für die Ukraine angekündigt, ebenso wie die Niederlande und "viele andere Länder". Zuletzt hatten zudem die USA und Deutschland Luftabwehrsysteme geliefert. "Ich vertraue darauf, dass die ukrainischen Kommandeure wissen, wie sie die verschiedenen Luftabwehrsysteme, die wir liefern, am besten einsetzen können", sagte Stoltenberg.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als sieben Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. In den vergangenen Tagen sind weite Teile des Landes Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe geworden./jpg/DP/stw