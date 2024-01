Stolt-Nielsen Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Stolt-nielsen erhält positive Bewertungen in Bezug auf Dividendenpolitik, Anlegerstimmung, fundamentale Kriterien und technische Analyse. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 3, was einer positiven Differenz von +3,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Marine" entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Äußerungen. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stolt-nielsen mit einem Wert von 13,72 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Stolt-nielsen derzeit bei 297,06 NOK, während die Aktie selbst einen Kurs von 339,5 NOK erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage. Die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses über 50 Tage ist hingegen neutral. Insgesamt erhält Stolt-nielsen eine Gesamtnote von "Gut" in Bezug auf die technische Analyse.