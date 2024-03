Stolt-Nielsen Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Stolt-nielsen beträgt der RSI 68,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, liegt bei 60,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +21,99 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Stolt-nielsen wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stolt-nielsen war in einem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Stolt-nielsen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Stolt-nielsen mit einer Rendite von 53,63 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt, die nur eine Rendite von 0 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie von Stolt-nielsen in dieser Kategorie.