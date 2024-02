Stolt-Nielsen Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen analysiert, und es zeigt sich, dass für Stolt-nielsen keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Schlusskurs der Stolt-nielsen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf durchschnittlich 307,56 NOK belaufen. Der letzte Schlusskurs lag bei 389 NOK, was einem Unterschied von +26,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 358,6 NOK liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs um +8,48 Prozent, was ein weiteres "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Insgesamt wird die Stolt-nielsen-Aktie somit im Bereich der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Stolt-nielsen-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,72 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 3,55 Prozent hat die Stolt-nielsen-Aktie derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Kategorie Dividende.

Insgesamt erhält die Stolt-nielsen-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke, eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse und eine weitere "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien. Im Bereich der Dividende wird die Aktie jedoch mit "Gut" bewertet.