Stolt-Nielsen Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stolt-nielsen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 296,3 NOK für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 319 NOK, was einem Unterschied von +7,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und dieser lag bei 330,25 NOK, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,41 Prozent) ist. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Stolt-nielsen-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,63 Prozent erzielt, was 53,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt 0 Prozent, und die Stolt-nielsen-Aktie liegt aktuell 53,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Stolt-nielsen-Aktie liegt momentan bei 3,55 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt (0%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Marine"-Branche beträgt +3, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) kann beurteilt werden, ob die Stolt-nielsen-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stolt-nielsen-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.