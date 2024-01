Stolt-Nielsen Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stolt-nielsen beträgt aktuell 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Marine" Branche auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von überkauften oder überverkauften Aktien. Der kurzfristige RSI für Stolt-nielsen in den letzten 7 Tagen liegt bei 26,56, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauften noch überverkauften Zustand an und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite von Stolt-nielsen liegt bei 3,55 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt und zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,38 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine geringfügige Abweichung von -1,79 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Stolt-nielsen damit eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.