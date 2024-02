Stolt-Nielsen Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse für die Stolt-nielsen-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 305,42 NOK, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 387 NOK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +26,71 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 351,69 NOK liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,04 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stolt-nielsen-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stolt-nielsen-Aktie derzeit mit einem Wert von 82,47 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung des RSI.

Im Branchenvergleich hat die Stolt-nielsen-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,63 Prozent erzielt, was 53,63 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt 0 Prozent, und die Stolt-nielsen-Aktie liegt aktuell 53,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Stolt-nielsen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird auch weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.