Stolt-Nielsen Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. In diesem Zusammenhang liegt das KGV von Stolt-nielsen mit einem Wert von 13,72 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer Abweichung von 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Marine", was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stolt-nielsen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 320,13 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 398,5 NOK weicht somit um +24,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (390,04 NOK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,17 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stolt-nielsen-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert Einblicke in die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Stolt-nielsen liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 46,73. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für die Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Stolt-nielsen derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Marine, was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Mit einem Unterschied von 3,55 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 0 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie somit eine gute Einstufung.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für die Stolt-nielsen-Aktie, wobei die fundamentale Bewertung neutral ist, die charttechnische Analyse jedoch positiv ausfällt. Die Dividendenpolitik wird ebenfalls positiv bewertet.