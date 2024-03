Stoke Therapeutics Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stoke Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,42, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Stoke Therapeutics-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Stoke Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Analysten schätzen die Aktie der Stoke Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive Bewertung abgegeben hat. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird ein durchschnittliches Kursziel in Höhe von 25 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Stoke Therapeutics festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Somit erhält Stoke Therapeutics in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls ein "Neutral"-Rating.