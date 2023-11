Stölting Reinigung & Service wird stolzer Partner der Fußballfrauen von Borussia Dortmund

Finanztrends Video zu Borussia Dortmund



Dortmund (ots) -Stölting Reinigung & Service, ein führender Anbieter von Serviceleistungen in den Bereichen Cleaning, Security und Catering in Dortmund und Teil der renommierten Stölting Service Group, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen nun offizieller Partner von Borussia Dortmunds Frauenfußball-Mannschaft ist. Stölting Reinigung & Service ist bereits seit dem 1. Juli 2022 offizieller Partner der Profi-Mannschaft von Borussia Dortmund. Sämtliche Partnerschaften und Sponsoring-Aktivitäten mit Borussia Dortmund sind bis 2027 festgelegt."Es ist eine Ehre für uns, die Frauenfußball-Mannschaften von Borussia Dortmund zu unterstützen", sagt Patrick Engel, Geschäftsführer der Stölting Reinigung & Service in Dortmund. "Unsere Werte decken sich mit denen des Teams - Professionalität, Leidenschaft und Engagement. Als Dortmunder Unternehmen und langjähriger Partner von Borussia Dortmund sind wir stolz darauf, unseren Beitrag zum Sport in der Region und zur Gemeinschaft zu leisten."Sebastian Mosbacher, Geschäftsführer der Stölting Service Group, ergänzt: "Dies ist ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Borussia Dortmund bis 2027 ist ein Zeichen für das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben."Über die BVB-Frauen:- Die Frauen-Mannschaft von Borussia Dortmund spielt aktuell in der Landesliga, der fünften Liga im deutschen Frauenfußball.- Erstmals in dieser Saison treten drei Teams von Borussia Dortmund an: 1. Mannschaft, 2. Mannschaft und U17.- Die Frauen-Mannschaft von Borussia Dortmund ist in ihre dritte Saison gestartet. In den ersten beiden Spielzeiten gelang ihr souverän der Aufstieg. Auch dieses Jahr ist es das Ziel aufzusteigen.- Borussia Dortmund hat gemeinsam mit seinen Mitgliedern und Fans den Ansatz gewählt, in der untersten Liga zu starten, mit dem Ziel, eines Tages in der Bundesliga zu spielen.- Die Heimspiele der Frauen-Mannschaft von Borussia Dortmund werden im Stadion Rote Erde ausgetragen."Es ist schön, Stölting Reinigung & Service als unseren Partner begrüßen zu dürfen", sagt Svenja Schlenker, Abteilungsleiterin Mädchen- und Frauenfußball bei Borussia Dortmund. "Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, unsere Ambitionen auf und neben dem Spielfeld weiter zu verfolgen und gemeinsam Großes zu erreichen."Über Stölting Reinigung & Service:Die Stölting Reinigung & Service ist ein integraler Bestandteil der Stölting Service Group, einem der führenden Anbieter von Serviceleistungen in Deutschland in den Bereichen Security, Personal und Cleaning. Mit einem breiten Erfahrungsschatz, kompetentem Fachpersonal und dem Einsatz innovativer Technologien bietet die Stölting Service Group erstklassige Dienstleistungen an. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf werteorientiertes, sozial-ethisches Handeln sowie auf Ehrlichkeit und Authentizität.Pressekontakt:Wolfgang Osinskiosicom GmbHKönigsallee 9840212 DüsseldorfTel.: 0163 - 2 89 89 87E-Mail: wolfgang.osinski@stoelting-gruppe.deOriginal-Content von: Stölting Service Group, übermittelt durch news aktuell