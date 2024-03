Stockwik Forvaltning AB Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek SE":

In den letzten beiden Wochen wurde Stockwik Forvaltning von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen waren dabei überwiegend neutral. Daher wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Stockwik Forvaltning-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet wird anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung bewertet. In Bezug auf Stockwik Forvaltning zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Stockwik Forvaltning-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -14,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einer Abweichung von -7,72 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine neutrale Bewertung für die Stockwik Forvaltning-Aktie.