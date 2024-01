Stockwik Forvaltning AB Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Analyse von Stockwik Forvaltning zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 18,58 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,1 SEK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 14,27 SEK, was einer Abweichung von +12,82 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Stockwik Forvaltning auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.