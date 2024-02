Stockwik Forvaltning AB Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stockwik Forvaltning-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stockwik Forvaltning-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,52 SEK. Der letzte Schlusskurs von 15,5 SEK weicht um -11,53 Prozent ab, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 15,61 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Stockwik Forvaltning zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Stockwik Forvaltning kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.