Stockmann Oyj Abp B Aktie: Das macht sprachlos!

Stockmann Abp verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 57,27 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +45,72 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu stieg der durchschnittliche Aktienkurs in der "Zyklische Konsumgüter"-Branche um 5,73 Prozent, wobei Stockmann Abp um 51,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Überperformance in beiden Branchen führte zu einem insgesamt positiven Rating für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Stockmann Abp bei 2,985 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 sogar +35,07 Prozent. Diese Daten führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stockmann Abp 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel", die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, zeigt, dass das Unternehmen derzeit unterbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Stockmann Abp als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 21,05, während der RSI25 für 25 Tage bei 28,14 liegt. Beide Werte führen zu einer insgesamt positiven Bewertung des Relative Strength Indikators.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Stockmann Abp in den verschiedenen Analysen gut abschneidet und daher positiv bewertet wird.

