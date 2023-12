Stockmann Oyj Abp B Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von Stockmann Abp hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 46,6 Prozent übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt um mehr als 36 Prozent. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt Stockmann Abp mit einer Rendite von 37,75 Prozent deutlich darüber, während die Branche selbst eine mittlere Rendite von 8,85 Prozent verzeichnet.

Bei der Dividendenrendite schneidet Stockmann Abp im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" weniger gut ab. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 0 %, was einen geringeren Ertrag von 4,02 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Stockmann Abp basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, mit nur einem neutralen Tag und keinen negativen Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Stockmann Abp bei 2,14 EUR verläuft und der Aktienkurs bei 2,68 EUR liegt, was einem Abstand von +25,23 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,39 EUR und einer Differenz von +12,13 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.