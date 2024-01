Stockmann Oyj Abp B Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie der Stockmann Abp hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,19 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2,855 EUR erzielt, was einem Anstieg um 30,37 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,51 EUR liegt mit einem Anstieg um 13,75 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde die Stockmann Abp in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene lässt daher eine Einstufung als "Neutral" zu.

Die Dividende der Stockmann Abp liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (3,9 %) als niedrig einzustufen ist. Somit wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Bei einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,77 liegt die Stockmann Abp unter dem Branchendurchschnitt von 30,34, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.