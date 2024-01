Stockmann Oyj Abp B Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Stockmann Abp war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Tendenzen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel, was zu einem geringeren Ertrag von 3,9 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Stockmann Abp in den sozialen Medien. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stockmann Abp liegt mit einem Wert von 7,77 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".