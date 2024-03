Stockmann Oyj Abp B Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielen auch die langfristigen Stimmungsbilder eine Rolle. In Bezug auf die Aktie von Stockmann Abp wurden diese beiden Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild über die Stimmungslage.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Stockmann Abp eine Rendite von 44,98 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 44,09 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stockmann Abp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,4 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt bei 2,93 EUR, was einer Abweichung von +22,08 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Stockmann Abp liegt derzeit bei 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,01 %. In Bezug auf die ausgeschüttete Dividende erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht".