Stockmann Oyj Abp B Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Stockmann Abp wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 58,14 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,47, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität der Aktie als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Stockmann Abp also ein "Neutral"-Wert im Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stockmann Abp als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,19 EUR, was einer Abweichung von +30,37 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,51 EUR, was einer Abweichung von +13,75 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multiline-Einzelhandel) wird Stockmann Abp als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,77 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 30,16. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.