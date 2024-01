Stock Yards Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Bei Stock Yards liegt der RSI7 aktuell bei 75,63 Punkten, was auf eine Überkauf-Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass Stock Yards weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stock Yards eine Dividendenrendite von 3,15 % aus, was 135,83 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,98 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In den letzten 12 Monaten erzielte Stock Yards eine Performance von -46,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 1,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,65 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,04 Prozent, wobei Stock Yards 57,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Stock Yards in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Stock Yards, wobei der RSI auf 7-Tage-Basis auf eine Überkauf-Situation hindeutet, die Dividendenrendite als niedrig eingestuft wird und eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich stattfindet. Die Anleger-Stimmung hingegen wird positiv bewertet.