Stock Yards Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse von Stock Yards-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier laut trendfolgenden Indikatoren derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, was auf eine Stagnation der Kursentwicklung hindeutet.

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche hat Stock Yards in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 17,02 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 24,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält Stock Yards in Bezug auf den Aktienkurs und die Branchenperformance ein schlechtes Rating.

Die Dividendenrendite der Stock Yards-Aktie beträgt 2,45 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als schlecht.

Analysten geben der Aktie insgesamt eine gute Bewertung, basierend auf durchschnittlich zwei Bewertungen. Die Kursprognose liegt bei 52 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,29 Prozent bedeutet. Somit wird Stock Yards aus institutioneller Sicht als gute Investition empfohlen.

Insgesamt erhält Stock Yards daher eine gemischte Bewertung, wobei die technische Analyse und die Dividendenpolitik als neutral bis schlecht bewertet werden, während die Analysten eine gute Einschätzung abgeben.