Stock Trend Capital wird am Freitag, 8. September 2023, um -25 Prozent niedriger gehandelt

Stock Trend Capital (PUMP.CN) ist während der vergangenen 24 Stunden um -25 % gefallen (Stand: 10:13 Uhr am Freitag, 8. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Stock Trend Capital kann derzeit für etwa 0.01 CAD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Stock Trend Capital-Aktien beträgt 657,2 Mio.. Stock Trend Capital hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 9,9 Mio. CAD und Stock Trend Capital-Aktien im Wert von etwa 15,6 Tsd. CAD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Stock Trend Capital um 0 % unverändert geblieben. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 0.01 CAD. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 05.07.2023 mit 0.03 CAD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 09.06.2023 bei 0.005 CAD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Pluribus (PLRB.V) ist um -10.59 % gefallen und wird jetzt bei 0.76 CAD gehandelt. Pluribus-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 14,4 Mio. CAD.

- Delphx Capital Markets (DELX.V) ist um 11.11 % gestiegen und wird jetzt bei 0.095 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Delphx Capital Markets beläuft sich auf 12,5 Mio. CAD.

- Planet Ventures (PXI.V) ist um -25 % gefallen und wird jetzt bei 0.03 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Planet Ventures beläuft sich auf 4,4 Mio. CAD.

- Starrex (STX.CN) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 0.75 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Starrex beläuft sich auf 11,7 Mio. CAD.

- Armada Mercantile (ARM.CN) ist um -23.08 % gefallen und wird jetzt bei 0.37 CAD gehandelt. Armada Mercantile-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 5,5 Mio. CAD.

- Canadian Nexus Team Ventures C (TEAM.CN) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 0.135 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Canadian Nexus Team Ventures C beläuft sich auf 1,2 Mio. CAD.