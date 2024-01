Stobart-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Esken-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,92% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche. Auch in den sozialen Medien wurde Esken in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurde eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Trotz dieser kurzfristig negativen Entwicklungen schätzen Analysten die Esken-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut" ein, mit einem erwarteten Kursziel von 12 GBP. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

