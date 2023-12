Stobart Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Esken konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Esken daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Esken ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da 1 Kauf, 0 Neutral und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für Esken bei 12 GBP, was einer Kursentwicklung um 742,11 Prozent entspricht. Dafür erhält die Aktie das Rating "Gut". Da es aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Esken gibt, führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Esken derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 11,39 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,39 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Esken-Aktie am letzten Handelstag bei 1.425 GBP lag, was einen Unterschied von -60,42 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,6 GBP) bedeutet. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,26 GBP) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-36,95 Prozent), wodurch die Esken-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit aus der Sicht der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

