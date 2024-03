Stobart Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse von Esken zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit -86,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -96,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Esken waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Marktteilnehmer führt. Die Anzahl der Beiträge und die Intensität der Diskussionen zeigen, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Esken derzeit als "überkauft" gilt, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.