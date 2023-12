Stobart Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Esken über einen längeren Zeitraum zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Die Anleger-Stimmung bei Esken in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 58,22 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine überkaufte Situation, wodurch Esken in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Esken im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite liegt somit 11,26 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für Esken basierend auf der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, dem RSI und der Dividende.