Stobart Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Esken liegt aktuell bei 77,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass Esken überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 63,97, was bedeutet, dass Esken weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung für Esken in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Esken gezeigt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Esken in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Esken-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,7 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,445 GBP liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,02 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Esken in den letzten 12 Monaten überwiegend positiv bewertet wurde und langfristig das Rating "Gut" erhält. Allerdings erwarten Analysten eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0 GBP, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Esken-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren eine überwiegend "Schlecht"-Bewertung.