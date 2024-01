Stmicroelectronicsv Adr Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung rund um Stmicroelectronics wird derzeit als überwiegend negativ eingeschätzt. Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung gegenüber dem Unternehmen hauptsächlich negativ ist. Auch in den Diskussionen in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Stmicroelectronics aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sechs konkrete Signale zur Verfügung stehen (6 "Gut", 0 "Schlecht"). Auf dieser Ebene erhält die Aktie eine "Gut" Bewertung. Somit wird Stmicroelectronics hinsichtlich der Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt für den 50- und 200-Tages-Zeitraum berücksichtigt. Für den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt der Wert 42,71 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 39,925 EUR liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 42,26 EUR unter dem letzten Schlusskurs. Somit wird die Stmicroelectronics-Aktie auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Aktivität und Diskussionsintensität rund um Stmicroelectronics werden als durchschnittlich eingeschätzt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Verbesserung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird Stmicroelectronics in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Schlecht", während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend führt das Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht" für Stmicroelectronics.