Stmicroelectronicsv Adr Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Stmicroelectronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Stmicroelectronics auch weit über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt ebenfalls 0 Prozent, wobei Stmicroelectronics aktuell 44,19 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Stmicroelectronics-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Trend unterdurchschnittlich abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 42,71 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,925 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,52 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 42,26 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von 39,925 EUR, was einer Abweichung von -5,53 Prozent entspricht. Somit erhält die Stmicroelectronics-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stmicroelectronics-Aktie liegt bei 94,97, was auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 62,39, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf Stmicroelectronics ist ebenfalls negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in Bezug auf die abgegriffenen Handelssignale. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Medien waren überwiegend negativ, und in den vergangenen zwei Tagen wurden besonders negative Themen hervorgehoben. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch mehrheitlich positive Signale. Insgesamt wird Stmicroelectronics hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Stmicroelectronics-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Indikatoren.