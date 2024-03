Stitch Fix Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Modefirma Stitch Fix hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen niedrigeren Wert von 0 %, während der Branchendurchschnitt bei 3,48 % liegt. Dies bedeutet eine Differenz von 3,48 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse der Stitch Fix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,58 USD liegt, während der aktuelle Kurs nur bei 2,43 USD liegt, was einer Abweichung von -32,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,05 USD über dem aktuellen Kurs von 2,43 USD, was einer Abweichung von -20,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Stitch Fix-Aktie abgegeben, von denen keine als "Gut" oder "Neutral" eingestuft wurde, sondern alle als "Schlecht". Auch das durchschnittliche Kursziel liegt mit 2 USD unter dem letzten Schlusskurs von 2,43 USD, was einem Abwärtspotenzial von -17,7 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating und eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet worden. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher kritische Bewertung für die Stitch Fix-Aktie, sowohl aus technischer Sicht als auch basierend auf den Einschätzungen von Analysten und Anlegern.