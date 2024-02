Stitch Fix Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Stitch Fix-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 57,52, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zur Einstufung "Neutral" für dieses Signal. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher die Bewertung "Neutral".

Auf fundamentaler Ebene wird die Stitch Fix-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 98,4, was einem Abstand von 175 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,82 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Einschätzung der Analysten für die Stitch Fix-Aktie ist langfristig neutral, basierend auf ihren Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 3,29 USD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 51,98 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 5 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Stitch Fix im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Diese verschiedenen Bewertungen und Einschätzungen von RSI, fundamentalen Indikatoren, Analysten und Dividenden zeigen ein gemischtes Bild für die Stitch Fix-Aktie. Anleger sollten daher eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.