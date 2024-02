Stitch Fix Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analystenbewertung für Stitch Fix in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 0 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig wurde dem Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" vergeben. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Stitch Fix im letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs der Aktie, der bei 3,29 USD liegt. Basierend darauf erwarten sie eine Kursentwicklung von 51,98 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 5 USD. Dies wird als positive Einschätzung angesehen, was zu einer Gesamtbewertung der Stufe "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,67 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3,29 USD) um -10,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 3,55 USD um -7,32 Prozent unter dem Wert. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und Buzz zeigen, dass die Stimmung für Stitch Fix in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Stitch Fix in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,97 Prozent erzielt. Dies führt zu einer Underperformance von -31,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,98 Prozent hatte, liegt Stitch Fix um 29,99 Prozent darunter. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.