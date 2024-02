Stitch Fix Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stitch Fix-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten bewerten die Stitch Fix-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 5 USD, was ein Aufwärtspotential von 25,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 3,98 USD) bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Stitch Fix in diesem Bereich der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Stitch Fix im letzten Jahr eine Rendite von -38,97 Prozent erzielt, was 29,82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,56 Prozent, wobei Stitch Fix aktuell 29,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Stitch Fix-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,67 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3,98 USD) um +8,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,57 USD liegt mit einer Abweichung von +11,48 Prozent über dem Aktienkurs, was ebenfalls als "Gut"-Bewertung zu werten ist. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".