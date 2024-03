Stitch Fix Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Dividende von Stitch Fix steht aktuell in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive Kommentare über Stitch Fix hin untersucht und festgestellt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,65 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,32 USD liegt, was einer Abweichung von -36,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,23 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -28,17 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes über Stitch Fix festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert. Insgesamt erhält Stitch Fix daher auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.