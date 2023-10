Stimmung in Chinas Industrie wieder schlechter

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas großen und staatlichen Industriebetrieben hat sich im Oktober eingetrübt. Wie das Pekinger Statistikamt am Dienstag mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Vormonat von 50,2 auf 49,5 Punkte. Damit fiel der wichtige konjunkturelle Frühindikator nach einer Erholung in den Vormonaten wieder unter die kritische Marke von 50 Punkten, ab der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist.

Die chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum. Zuletzt gab es jedoch Anzeichen für eine Erholung. So fiel das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr besser aus als von Analysten erwartet. Der nun rückläufige Einkaufsmanagerindex deutet aber auf eine anhaltende Verunsicherung der Unternehmen hin./jpt/DP/zb