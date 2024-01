Stillwater Critical Minerals Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde die Stillwater Critical Minerals-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,18 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,16 CAD liegt, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,17 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,88 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Stillwater Critical Minerals erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt lässt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.