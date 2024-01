Stillwater Critical Minerals Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse von Stillwater Critical Minerals-Aktien zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,18 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,17 CAD liegt deutlich darunter, was eine Abweichung von -5,56 Prozent im Vergleich bedeutet. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,17 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Unternehmens. Insgesamt wird Stillwater Critical Minerals mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass Stillwater Critical Minerals in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an zehn Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Stillwater Critical Minerals liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.