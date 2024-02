Stillfront Ab Sk-,07, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder 25 Tage als RSI25, und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Stillfront zeigt der RSI einen Wert von 39,07, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 57,7, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für den 25-Tage-Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Stillfront in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, spiegelt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität wider. Daher wird für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine negative Bewertung für Stillfront.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Stillfront-Aktie bei 15,45 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,565 SEK, was einer Abweichung von -31,62 Prozent entspricht und daher zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (11,38 SEK) liegt mit einem Schlusskurs von -7,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Die Stillfront-Aktie erhält somit insgesamt eine schlechte Bewertung aus technischer Sicht.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Stillfront im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negativ Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung basierend auf der Analyse des Anleger-Sentiments.