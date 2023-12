Stillfront Ab Sk-,07, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stillfront-Aktie beträgt aktuell 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,95 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Stillfront.

Die Anleger-Stimmung bei Stillfront in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -27,15 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass Stillfront eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist und eine positive Veränderung der Stimmungsrate verzeichnet, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Somit erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein insgesamt "Neutral"-Rating für Stillfront.