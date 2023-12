Stillfront Ab Sk-,07 Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten hat sich die Stimmung der Anleger bezüglich Stillfront eingetrübt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Interesse der Anleger an der Aktie unverändert ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 12,17 SEK liegt 0,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine negative Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -28,12 Prozent zum GD200.

Anleger-Sentiment: Die Diskussionen in den sozialen Medien haben weder positive noch negative Meinungen über Stillfront hervorgebracht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI7 liegt bei 60,2 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Stillfront-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Stimmungsanalyse der Anleger und dem technischen RSI.