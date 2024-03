Stille AB Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung und die Diskussionen über die Aktie von Stille in den sozialen Medien lassen sich präzise analysieren. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "neutral" Bewertung erfolgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 121,89 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 165 SEK liegt. Dies entspricht einer Distanz von +35,37 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 152,24 SEK, was einem Abstand von +8,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Stille zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutral" Bewertung in diesem Abschnitt führt. Somit erhält das Stille-Wertpapier insgesamt ein "neutral"-Rating.