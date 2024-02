Stille AB Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie der Stille wurde kürzlich von unseren Analysten untersucht. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien berücksichtigt. Die Analyse ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Aktie als "neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergab, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führte.

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Stille 119,89 SEK, während der aktuelle Kurs bei 160 SEK liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +33,46 Prozent, was eine Bewertung von "gut" zur Folge hat. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt mit einem Stand von 150,11 SEK eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Stille aktuell mit einem Wert von 10,34 überverkauft ist, was als "gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wurde der RSI als "gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie der Stille somit eine Gesamtbewertung von "gut" in Bezug auf die Stimmung der Anleger und die technische Analyse.