Stille AB Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Stille wurde der 7-Tage-RSI mit 31,58 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating von 45,19 Punkten.

Die Stimmung und das Buzz rund um Stille haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso gibt es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge in den sozialen Netzwerken zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stille-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 118,46 SEK liegt, was einem Unterschied von +30 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 154 SEK entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 148,36 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs von 154 SEK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Fall.

Insgesamt erhält die Stille-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der charttechnischen Analyse, während die anderen Indikatoren auf "Neutral" hinweisen.